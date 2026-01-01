Weihnachten in Glenbrooke
89 Min.
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Weihnachten in Glenbrooke
Jessica ist die Erbin eines millionenschweren Vermögens. Doch das viele Geld ist eine Last. Sie flüchtet in die Kleinstadt Glenbrooke und führt dort ein bescheidenes Leben als Lehrerin. Lediglich der Schuldirektor kennt ihre wahre Identität. Jessicas Versteckspiel scheint perfekt, bis der attraktive Leiter der Feuerwehr ihre Gefühle durcheinanderwirbelt.
Genre:Feiertag, Drama, Romanze
Produktion:US, 2020
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH