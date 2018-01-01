Weihnachten nach Wunsch
85 Min.Ab 0
Weihnachten nach Wunsch
Steven ist ein Architekt, der Weihnachtsfeiern liebt. Als er sich darauf vorbereitet, seine Familie an Heiligabend zu empfangen, beschließt er, Gretchen, eine Spezialistin für Urlaubsplanung, zu engagieren. Es scheint jedoch, dass sich vor allem Steven und Gretchen bei diesem Anlass näherkommen. Als sich Gretchen eine großartige Gelegenheit bietet, müssen sie sich entscheiden, was sie wirklich wollen.
Genre:Feiertag, Romanze
