Weihnachtsball im Wunderland

85 Min.Ab 0
MOVIESPHERE85 Min.Ab 0
Heidi, Leiterin einer Kunstgallerie, kehrt in ihre Heimatstadt zurück, um auf ihre Nichte und ihren Neffen aufzupassen. Zufällig trifft sie auf ihre erste große Liebe aus der Schulzeit, Chris, nun Lehrer. Heidi bietet ihm ihre Hilfe bei einem Schulprojekt an. Sie müssen einen Ort für den Weihnachtsball finden und dekorieren. Bei der Aktion entdeckt Heidi ihre alte Leidenschaft für die Malerei wieder.

Genre:
Feiertag, Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
