Weihnachtsferien zum Verlieben
90 Min.Ab 6
90 Min.Ab 6
Weihnachtsferien zum Verlieben
Schuldirektorin Addison Tate will nicht zulassen, dass ihre Schule ausgerechnet zu Weihnachten für immer geschlossen wird. Sie bittet Jugendfreund Dylan, der Karriere in Hollywood gemacht hat, um Hilfe. Gemeinsam setzen sie alle Hebel zur Rettung der Schule in Bewegung und entdecken dabei längst vergessene Gefühle füreinander neu.
Genre:Feiertag, Romanze
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH