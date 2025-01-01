Weihnachtsmann aus Leidenschaft
Was wäre wohl, wenn der Weihnachtsmann in der Nachbarschaft leben würde? Es wäre ein Paradies für Kinder, nicht jedoch für eine junge Frau, die als Staatsanwältin tätig ist und sich für ihren Vater schämt. Denn seitdem ihre Mutter starb, hat sich ihr Vater ganz und gar in sein Leben als Weihnachtsmann zurückgezogen. Er hat sein Haus wahrlich in das Nordpolheim des Weihnachtsmanns verwandelt und seinen Lebenszweck darin gefunden, Kindern diesen magischen Ort zu zeigen. Nun jedoch soll die Tochter ihm in ihrer Funktion als Staatsanwältin untersagen, diesen Weihnachtsbetrieb weiter aufrecht zu erhalten. Aber während sie sich dieser Aufgabe widmet, wird ihr klar, dass an ihrem Vater, am Weihnachtsmann, mehr dran ist, als man mit bloßem Auge erkennen kann...