Weiß wie Schnee - Wer ist die Schönste im ganzen Land?
113 Min.Ab 12
113 Min.Ab 12
Weiß wie Schnee - Wer ist die Schönste im ganzen Land?
Claire, eine junge Frau von großer Schönheit, erregt die unbändige Eifersucht ihrer Stiefmutter Maud, die sogar ihren Mord vorbereitet. Claire flieht auf einen Bauernhof und beschließt zu bleiben, um die Aufregung der Dorfbewohner zu wecken. Gleich sieben Männer verlieben sich in die schöne Unbekannte! Für Claire ist es der Beginn einer radikalen Emanzipation, sowohl sinnlich als auch romantisch.
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film