Weiße Marline vor Marokko
49 Min.Ab 12
49 Min.Ab 12
Weiße Marline vor Marokko
Marokko ist unter Anglern eher unbekannt. Der ein oder andere hat allenfalls vom Fang von Schwarzbarschen und großen Karpfen in den Seen rund um die Metropole Marrakesch schon etwas gehört. Kaum einer weiß, was für unglaubliche Mengen von Großfischen vor der Küste Marokkos ihr Unwesen treiben! Inshore gibt es riesige Adlerfische und auch große Amberjacks zu fangen. Etwas weiter draußen warten Blaue und Weiße Marline mitunter in Weltrekordgröße und unglaublicher Anzahl auf die Angler.
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Datari Outdoor Bücher UG