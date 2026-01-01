Wen küsst die Braut?
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Wen küsst die Braut?
Beate arbeitet in einem Asia-Shop und steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Freund Uwe. Zum Junggesellinnen-Abschied wird sie von zwei Freundinnen zu einer Fernsehshow mitgenommen, wo Beate prompt einen Preis gewinnt: ein Wochenende mit dem Popstar Berry auf Mallorca! Der Trip ist ein Reinfall, denn Berry benimmt sich sehr arrogant. Wieder zu Hause packen Beate trotzdem Zweifel, ob sie Uwe heiraten soll. Und dann steht ein völlig veränderter Berry vor ihrer Tür ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben