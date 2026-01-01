Wenn FAKE-Polizisten morden | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
Wenn FAKE-Polizisten morden | True Crime Doku
Im Jahr 1994 kommt es im Raum Detroit zu einer Reihe von Einbrüchen in Häuser. Jedes Mal brechen als Polizisten verkleidete maskierte Männer mit Sturmgewehren ein und stehlen Geld und Schmuck. Als ein Hauseigentümer zurückschießt, wird die Identität der Eindringlinge endlich aufgedeckt. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
