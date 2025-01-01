Wenn Frauen Morden: Der bekannteste Mord der Nachkriegszeit
Wenn Frauen Morden: Der bekannteste Mord der Nachkriegszeit
Anfang der 50er Jahre hält ganz Deutschland den Atem an, als der Fall Ruth Blaue die Schlagzeilen beherrscht. In einer Zeit des Wiederaufbaus und der Unsicherheit entfaltet sich eine Geschichte voller Geheimnisse und Intrigen. Tauche ein in eine düstere Welt aus Regen, Fahrrädern und einem verstörenden Fund am Ufer eines Teichs. Die Leiche von John Blaue, versteckt in einem schweren Paket, wirft Fragen auf, die jahrelang unbeantwortet bleiben. Bis schließlich ein entschlossener ehemaliger Leiter der Mordkommission die Wahrheit ans Licht zu bringen versucht.
