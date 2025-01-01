Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wenn Frauen Morden: Der bekannteste Mord der Nachkriegszeit

45 Min.Ab 16
Real Crime Deutschland45 Min.Ab 16
Real Crime Deutschland
Wenn Frauen Morden: Der bekannteste Mord der Nachkriegszeit

Wenn Frauen Morden: Der bekannteste Mord der Nachkriegszeit

Anfang der 50er Jahre hält ganz Deutschland den Atem an, als der Fall Ruth Blaue die Schlagzeilen beherrscht. In einer Zeit des Wiederaufbaus und der Unsicherheit entfaltet sich eine Geschichte voller Geheimnisse und Intrigen. Tauche ein in eine düstere Welt aus Regen, Fahrrädern und einem verstörenden Fund am Ufer eines Teichs. Die Leiche von John Blaue, versteckt in einem schweren Paket, wirft Fragen auf, die jahrelang unbeantwortet bleiben. Bis schließlich ein entschlossener ehemaliger Leiter der Mordkommission die Wahrheit ans Licht zu bringen versucht.

Genre:
Spezial
Altersfreigabe:
16