Wenn Frauen Morden: Der Enzianmord | True Crime Doku
44 Min.Ab 16
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Wenn Frauen Morden: Der Enzianmord | True Crime Doku
Am 14. Februar 1967 auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck in der Nähe von München: Werner Müller (28) gibt seinem erkälteten Stubenkameraden Alois Blumoser einen Enzianschnaps aus, den er per Post erhalten hatte. Blumoser kippt das Getränk, das tödliche Mengen Blausäure enthält, herunter und bricht zusammen. Die Polizei verfolgt die Spur des verdächtigen Pakets bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof, wo eine Frau es abgegeben hat. Christel Müller (25), die Ehefrau des Empfängers, gerät ins Visier der Ermittlungen aufgrund von Hinweisen auf eine Affäre mit Georg Weidinger (27), einem verheirateten Freund der Familie.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16