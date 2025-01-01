Wenn Frauen Morden: Tödliche Liebe | True Crime Doku
Männer haben kein Monopol auf Mord, aber es ist dennoch außergewöhnlich, wenn Frauen töten. Obwohl weibliche Mörderinnen ebenso tödlich sein können wie Männer, wählen sie oft weniger gewaltsame Methoden. Dennoch sind sie dank der Forensik nicht wahrscheinlicher, damit davonzukommen. Die Geschlechterrollen in Verbrechen und Gewalt sind komplex. Traditionell wird angenommen, dass Männer eher zu physischer Gewalt neigen, während Frauen subtilere Methoden bevorzugen. Das heißt jedoch nicht, dass Frauen weniger gefährlich sind oder weniger Schaden anrichten können. Ihre Motive können genauso vielfältig sein wie die von Männern: Eifersucht, Rache, Geldgier oder sogar emotionale Instabilität. Ihre Fähigkeit, ihre Taten zu verbergen, kann aufgrund stereotyper Vorstellungen von Frauen als sanft und harmlos oft unterschätzt werden. Die Ermittlungsarbeit hat sich jedoch weiterentwickelt, und moderne forensische Techniken ermöglichen es den Strafverfolgungsbehörden, auch die subtilsten Spuren von Verbrechen aufzudecken. DNA-Analysen, forensische Pathologie und andere wissenschaftliche Methoden haben dazu beigetragen, das Spielfeld zwischen den Geschlechtern auszugleichen, wenn es um die Aufklärung von Verbrechen geht. Es ist wichtig zu erkennen, dass Verbrechen nicht an ein bestimmtes Geschlecht gebunden sind. Männer und Frauen können gleichermaßen Täter oder Opfer sein.