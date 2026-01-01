Wenn Liebe doch so einfach wär'
91 Min.Ab 6
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Wenn Liebe doch so einfach wär'
Katrina meisterte ihr bisheriges Leben als Fahrkartenverkäuferin in einem kleinen Ort irgendwo in Ostdeutschland stets mit einem Lächeln. Niemals hätte sie gedacht, dass sie es mal mit der Hamburger High Society zu tun bekommen würde. Doch genau das passiert, als sie plötzlich zur Miterbin einer Reederei erklärt wird. Mit einer Mischung aus Unglauben und Neugier reist sie in die Hansestadt ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH