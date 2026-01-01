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Wenn man das Böse provoziert | Die Heimgesuchte Stadt

43 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland43 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
Wenn man das Böse provoziert | Die Heimgesuchte Stadt

Wenn man das Böse provoziert | Die Heimgesuchte Stadt

Sam Baltrusis' Séance-Performance hinterlässt ihn besessen und in verzweifelter Suche nach Sicherheit. In einem dramatischen Auftritt an Halloween herausgefordert, findet dieses düstere Ereignis in Salem statt, einer Stadt, die für ihre reiche paranormale Geschichte und ihren Hintergrund bekannt ist. Als Sam während seiner Aufführung mit dem Jenseits kommuniziert, provoziert er unwissentlich das Böse, das sich in die Sphären der Realität drängt und ihn überwältigt. In einem Akt der Verzweiflung versucht ein Schamane, den Geist zu bekämpfen und Sam zu befreien, damit er die Kontrolle über sein Leben zurückgewinnen kann. Doch die Grenzen zwischen der Welt der Lebenden und der Toten verschwimmen in dieser unheimlichen Nacht, während Sam um sein Überleben kämpft und um die Wiederherstellung seines wahren Selbst ringt.

Genre:
Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71