Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wer pöbelt, wird abgeschleppt! | Reaction auf Kölner Fahrrad-Cops

28 Min.Ab 12
Matthias Malmedie28 Min.Ab 12
Matthias Malmedie
Wer pöbelt, wird abgeschleppt! | Reaction auf Kölner Fahrrad-Cops

Wer pöbelt, wird abgeschleppt! | Reaction auf Kölner Fahrrad-Cops

Baseballschläger und PS-Monster? Nicht mit den Kölner Fahrrad-Cops! Ob Gehweg-Rowdys oder kriminelle Typen – die Kölner Cops regeln das alles auf zwei Rädern. Doch die Cops im Sattel lassen sich nicht beeindrucken. „Im Ring klären?“ – Lieber nicht! Bei der Pedal-Polizei ist Lachen verboten, bei uns nicht! Also schnappt euch Popcorn und genießt es!

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12