Wer stiehlt mir die Show - Backstage
173 Min.Ab 6
173 Min.Ab 6
Wer stiehlt mir die Show - Backstage
Vor dem Start der Jubiläumsstaffel von "Wer stiehlt mir die Show?" laden Katrin Bauerfeind und Joko Winterscheidt zum exklusiven Blick hinter die Kulissen der Quizshow ein. Wer sind die Köpfe hinter den unterschiedlichen Quizkategorien, Fragen und Spielen? Wer hält die Fäden in der Regie zusammen? Und an welche Highlights aus neun Staffeln #WSMDS denkt das Team besonders gerne zurück? Dieses Special der Quizshow von Joko Winterscheidt gibt Antworten auf all diese Fragen.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben