Wer wir sind und wer wir waren
Wer wir sind und wer wir waren
Nach 29 gemeinsamen Ehejahren glauben Grace und Edward, ihr Leben verlaufe in ruhigen, vorhersehbaren Bahnen. Doch als ihr erwachsener Sohn Jamie zu Besuch kommt, eröffnet Edward ihm eine Wahrheit, die alles erschüttert: Er will Grace verlassen – für eine andere Frau. Für Grace bricht eine Welt zusammen. Sie weigert sich zunächst, die Realität anzuerkennen, schwankt zwischen Wut, Verzweiflung und dem verzweifelten Versuch, die Ehe zu retten. Während Edward sich zurückzieht und in seinem neuen Leben Trost sucht, bleibt Grace allein mit dem Schmerz und der Frage nach dem eigenen Anteil am Scheitern. Jamie, hin- und hergerissen zwischen Loyalität und Hilflosigkeit, wird zum stummen Zeugen eines langsamen Zerfalls. In der malerischen Küstenstadt Seaford prallen verletzte Gefühle, unausgesprochene Wahrheiten und alte Verletzungen aufeinander.