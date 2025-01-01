Werden sie die Landung überstehen? | Ice Pilots
In der heutigen Folge bekommen es die jungen Piloten AJ und Andrew mit einer DC-3-Maschine zu tun, mit der sie auf einem nur leicht gefrorenen See landen müssen. Schaffen sie die Herausforderung und können sie auch wieder starten? Hier seht ihr die 8. Folge der 2. Staffel. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab. In 13 Episoden dokumentiert Staffel 2 der Reihe „Ice Pilots“ ihren aufregenden Alltag...