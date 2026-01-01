Westwärts zieht der Wind
154 Min.Ab 12
154 Min.Ab 12
Westwärts zieht der Wind
Stimmungsvolles Western-Musical mit Clint Eastwood: Als der Siedler Pardner mit seinem Planwagen verunglückt, wird er von dem Goldgräber Ben Rumson gerettet und aufgenommen. Dann findet Ben zufällig einen neuen Claim und verspricht, alles Gold mit Pardner zu teilen. Als sich Pardner jedoch in Bens Ehefrau Elizabeth verliebt, die dieser einst einem Mormonen abkaufte, beginnt die Freundschaft der beiden zu bröckeln.
Genre:Musikalische Komödie, Western
Produktion:US, 1969
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.