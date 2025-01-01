What's Love Got to Do with It?
105 Min.Ab 6
What's Love Got to Do with It?
Auf der Suche nach einem neuen Projekt kommt der Dokumentarfilmerin Zoe die Idee: Wie wäre es, einen anderen Ansatz bei der Suche nach wahrer Liebe zu beleuchten und einen Film über eine arrangierte Ehe zu drehen? Der Einfall kommt nicht von irgendwo her, denn ihr Kindheitsfreund Kaz hat sich dazu entschieden, die Wahl seiner künftigen Braut in die Hände seiner Eltern zu übergeben. Neugierig über die Hintergründe darf Zoe ihn bei dieser Reise begleiten - mit ungeahntem Ausgang.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH (ehem. Kinowelt GmbH)