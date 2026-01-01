When She Wakes - Fürchte Deine Träume
78 Min.Ab 16
78 Min.Ab 16
When She Wakes - Fürchte Deine Träume
Nach dem tragischen Tod ihres kleinen Sohnes leidet die isoliert lebende Danni (Hannah Ward) unter Schlafstörungen, die in schrecklichen Albträumen münden und sogar ihre eigene Realität verschwimmen lassen. Sie hat das ungute Gefühl, dass jemand oder etwas sie jede Nacht beim Schlafen beobachtet. Bald manifestieren sich die grauenhaften Visionen aus ihren Träumen tatsächlich in einer finsteren Realität und Danni versucht alles, um ihre Familie zu beschützen...
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH