White Tiger - Die Grosse Panzerschlacht
105 Min.Ab 16
105 Min.Ab 16
White Tiger - Die Grosse Panzerschlacht
Ostfront 1943. Ein geheimnisvoller deutscher Superpanzer macht der Roten Armee den Vormarsch auf Berlin schwer. Stark, wendig, treffsicher und schier unzerstörbar taucht er plötzlich auf, um nach dem Gefecht spurlos wieder zu verschwinden. Es ist, als ob die schwere Maschine sich in Luft auflösen würde. Nach einem verheerenden Angriff des 'Weißen Tigers', wie der Panzer genannt wird, finden Sanitäter ein kaum noch lebendiges Bündel aus verkohltem Fleisch. Doch Panzerfahrer Ivan Naydenov überlebt wie durch ein Wunder seine schweren Verbrennungen. Fortan kennt er nur noch ein Ziel: Er muss diesen Geisterpanzer finden und für immer zerstören...
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:RU, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH