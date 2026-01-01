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Whitney Houston: I wanna dance with somebody

Whitney Houston: I wanna dance with somebody

139 Min.Ab 12
SAT.1139 Min.Ab 12
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SAT.1

Whitney Houston: I wanna dance with somebody

Emotionales Biopic mit Naomi Ackie als Whitney Houston: Das Talent, die Menschen mit ihrer Stimme zu begeistern, wurde Whitney Houston bereits in die Wiege gelegt. Als eines Tages Musikproduzent Clive Davis zufällig auf sie aufmerksam wird, verändert sich Whitneys Leben komplett. Schnell avanciert sie zum absoluten Superstar. Doch schon bald muss Whitney erkennen, dass das Business einige Schattenseiten mit sich bringt ...

Genre:
Biografie, Drama, Musik, R&B, Pop, Soul, Gospel
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sony Pictures Television International Deutschland