Wie ein Schrei im Wind
101 Min.Ab 16
101 Min.Ab 16
Wie ein Schrei im Wind
Kanadas Wildnis, 1850. Der wortkarge Trapper Jean La Bête lebt allein in der rauen Natur, wo Regeln der Zivilisation keine Gültigkeit haben. Als er die stumme Eve ersteigert – ein junges Waisenmädchen, das durch ein traumatisches Erlebnis verstummt ist – beginnt eine ungewöhnliche Reise durch Schnee, Wälder und Gefahr. Eve muss sich in einer Welt behaupten, die von Wildtieren, Naturgewalten und La Bêtes ungestümer Art geprägt ist. Doch als der Trapper schwer verletzt wird, liegt es an ihr, sich der Wildnis zu stellen. Ohne Sprache, aber mit wachsendem Mut kämpft sie sich durch die Einsamkeit, um Hilfe zu holen. Dabei entdeckt sie nicht nur ihre innere Stärke, sondern auch eine neue Form von Freiheit.
Genre:Abenteuer, Drama
Produktion:GB, CA, 1966
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH