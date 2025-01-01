Wie konnte der Unfall passieren? | Ice Pilots
Wie konnte der Unfall passieren? | Ice Pilots
Chuck hat ein Unfall mit dem Flugzeug. Wie geht es jetzt weiter? Und ein Wärmetauscher soll nach Cambridge Bay. Sollte das eineinhalb Tonnen schwere Gerät nicht in die Electra passen, verliert Buffalo den Auftrag. Hier seht ihr die 6. Folge der 2. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab. In 13 Episoden dokumentiert Staffel 2 der Reihe „Ice Pilots“ ihren aufregenden Alltag...