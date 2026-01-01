Wie man seinen Ex verlässt
94 Min.Ab 6
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Wie man seinen Ex verlässt
Genau an ihrem 23. Geburtstag macht Patrick mit seiner Freundin Julia Schluss. Als sie auch noch ihren Job verliert und erfährt, dass sie von Patrick schwanger ist, fasst Julia einen Entschluss: Sie will ihren Ex unbedingt zurückerobern und plant eine gemeine Intrige gegen Patricks neue Freundin Barbara, eine Musikproduzentin. Unterstützt wird Julia von ihrem neuen Bekannten Frank, der sich inzwischen in sie verliebt hat - und gar nicht ahnt, was sie heimlich im Schilde führt ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH