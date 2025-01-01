Wie tauscht man seine Eltern um?
92 Min.Ab 12
Wie tauscht man seine Eltern um?
Die zehnjährige Marie entführt sich selbst, um ihren verhassten Adoptiveltern zu entkommen - ausgerechnet Max Hoch, Sicherheitsexperte der Firma Lloyds und nicht gerade großer Kinderfan, erhält den Auftrag, die kleine Marie heil zu ihren Eltern zurückzubringen. Schließlich wird er sogar als Entführer verdächtigt.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH