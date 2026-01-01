Wie verführ' ich meinen Ehemann
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Wie verführ' ich meinen Ehemann
Marie könnte glücklich sein. Ihr Mann Paul ist treu und zuverlässig, ihre Zwillinge sind fast erwachsen. Doch bei genauerer Betrachtung handelt es sich um einen ziemlich bequemen Mann und zwei reichlich verwöhnte Kinder. Daran ist Marie nicht ganz unschuldig. Aber wo ist die Leidenschaft geblieben? Sieht er nicht, dass sie noch immer eine attraktive Frau ist? Maries bekommt erotische Fantasien.
Altersfreigabe:
12
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