Wiedersehen in Howards End
137 Min.Ab 6
137 Min.Ab 6
Wiedersehen in Howards End
England zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Auf Howards End, dem Landsitz der neureichen Industriellenfamilie Wilcox, verliebt sich die impulsive Helen Schlegel in den jüngsten Sohn der Familie. Nach einer kurzen Romanze müssen die Beiden einsehen, dass ihre Einstellung zum Leben zu unterschiedlich ist. Während Paul in der Tradition seiner nüchternen Familie steht, ist Helen die feinfühlige Tochter eines Idealisten. Die Beziehung zerbricht, doch das Schicksal will es anders ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1991
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1991 Merchant Ivory Productions Ltd. Entertainment One Film USA LLC.