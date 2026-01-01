Wieso arbeiten, wenn man feiern kann? - Armes Deutschland
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Wieso arbeiten, wenn man feiern kann? - Armes Deutschland
Jacky kümmert sich nicht drum, was andere von ihr halten. Arbeiten möchte sie auch nicht. Armes Deutschland begleitet sie auf ihrer Reise nach Duisburg, wo sie auf einer Party von Chris die Nacht zum Tag macht. Die Dokumentation " Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern " beleuchtet, ob sich arbeiten in Deutschland lohnt. Dafür begleitet die Sozial-Doku Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Die gezeigten Personen beziehen bereits Sozialleistungen oder stehen kurz vor Hartz IV. Die Reihe lief ursprünglich bei RTLZWEI.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12