Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wild for the Night

Wild for the Night

98 Min.Ab 16
Fabella98 Min.Ab 16
Fabella
Wild for the Night

Wild for the Night

Das Licht, die Beats, die Moves – für Wyatt (James Maslow) und Shery hat die Electro-Clubszene das Zuhause ersetzt, eine Familie hatten sie nicht. Um zu überleben, haben sie Rauschgift vertickt. Dann ist Wyatt im Gefängnis gelandet und hat seine Schwester ohne einen Penny zurückgelassen. Jetzt ist sie tot. Erschossen, entstellt, halb verbrannt. Wyatt kennt nach seiner Entlassung nur ein Ziel: Er will den Mörder von Shery finden. Dafür muss er tief in den Sumpf des Electro-Underground hinabsteigen – zu Emma (Caitlin McHugh) und Kipling (Tommy Flanagan), dorthin wo sich Party, Drogen und Profitgier zu einer glitzernden, gefährlichen Szene verbinden.

Genre:
Krimi, Musik, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH