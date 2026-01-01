Wild Workers - Episode 1: Prime Movers
53 Min.Ab 0
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Wild Workers - Episode 1: Prime Movers
Wir zeigen, wie wilde Lebewesen dazu beitragen, die Grundlagen für verschiedene Lebensräume zu schaffen. In Nordamerika pflegen Bisonherden die sich einst über den gesamten Kontinent erstreckenden Prärien, während in Afrika Giraffen den Baumschnitt übernehmen und helfen, die Savannen zu erhalten. Die großen Wanderungen sichern dort die Gesundheit der Graslandschaften, und die Endreinigung durch Geier und Mistkäfer ist entscheidend für den Kreislauf von Leben und Tod.
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
0
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