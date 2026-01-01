Wild Workers - Episode 2: Master Builders
43 Min.Ab 0
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Wild Workers - Episode 2: Master Builders
Wir erkunden, wie Tiere allein oder gemeinsam durch den Entwurf und Bau von Behausungen oder Unterschlüpfen ihre Welt gestalten. In Südostasien baut sich der Orang-Utan jeden Abend ein sicheres, statisch einwandfreies Schlafnest hoch oben in den Bäumen. Im Süden Afrikas errichten Webervögel große Gemeinschaftsnester, die 100 Jahre überdauern können. Der größte Baumeister von allen ist jedoch der Biber, ein im Wasser lebender Nager, der den Verlauf von Flüssen und damit die Umgebung verändert.
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
0
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