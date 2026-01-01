Wildes Afrika - Eine außergewöhnliche Reise
53 Min.Ab 0
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Wildes Afrika - Eine außergewöhnliche Reise
Afrika – die Mutter aller Kontinente. Ausgestreckt über den Äquator liegt die riesige Landmasse umgeben von Ozeanen im Zentrum unserer Welt. 13 Prozent der Weltbevölkerung sind hier zu Hause. Nirgendwo sonst hat sich eine derart vielfältige Vegetation und Tierwelt entwickelt. Dieser Film zeigt die überwältigende Fülle an Leben in der Savanne und in den Meeren vor Afrikas Küste in nie gesehenen Bildern. Löwen, Elefanten, Giraffen, Antilopen und viele andere faszinierende Tiere werden in ihrer natürlichen Umgebung bei Jagd und Nahrungssuche gezeigt.
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
0
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