Wildes Herz
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Wildes Herz
Er ist energiegeladen und liebt seine Heimat am Meer: Jan Gorkow, der Sänger von `Feine Sahne Fischfilet'. Die Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern setzt sich öffentlich gegen Rassismus und Homophobie ein. Damit ecken die Musiker durchaus an und geraten auch mal mit dem Gesetz in Konflikt. Der Filmemacher Charly Hübner begleitet den antifaschistischen Jan Gorkow und seine Bandkollegen bei ihren Auftritten und in ihrem Alltag.
Genre:Dokumentation, Biografie, Musik
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kontor New Media / Neue Visionen Medien GmbH (good!movies)