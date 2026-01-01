Wildes Überleben - Episode 6: Von Natur aus wild
44 Min.Ab 0
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Wildes Überleben - Episode 6: Von Natur aus wild
„Von Natur aus wild“ beobachtet Wildtiere bei einer ihrer wichtigsten Missionen - der Brut und Aufzucht ihrer Jungen. Um das Überleben ihrer Spezies zu sichern, ist der Fortpflanzungsdrang tief in der DNA eines jeden Tieres verwurzelt. Ob Raub- oder Beutetier - für jede Art ist es die größte Herausforderung des Lebens, ihre Nachkommen zu schützen. Vor extremen Witterungsbedingungen, vor hungrigen Jägern oder dem unmittelbar drohenden Hungertod. Dies ist ihre Überlebensmission.
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
0
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