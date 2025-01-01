Wildfire 7: The Inferno
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Wildfire 7: The Inferno
Der wegen Mordes inhaftierten Mutter Nell bietet sich eine ganz besondere Chance. Sie darf an einem Rehabilitierungsprogramm für Häftlinge im Rahmen der Waldbrandbekämpfung teilnehmen. Und so führt das Schicksal sie auch mit ihrer Tochter Sophie zusammen, als ein Brand im Nationalpark ausbricht und Nell zur Hilfe eilt.
Genre:Thriller, Abenteuer, Drama
Produktion:CA, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG