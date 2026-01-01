Willkommen im Krieg
103 Min.Ab 12
Willkommen im Krieg
Ein staubiger Wüsten-Landstrich, durch den sich ein Bundeswehrpanzer quält. Der verkaterte Martin dämmert im Innern des Fahrzeugs vor sich hin. Plötzlich knallen Schüsse, Granaten explodieren, mit einem Mal ist er hellwach – und mitten im Krieg … Vor wenigen Stunden saß Martin noch beim Bier mit seinem Freund Maddel zusammen, der eigentlich als Soldat für diesen Auslandseinsatz vorgesehen war.
Genre:Tragikomödie
12
