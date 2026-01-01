Winchester - Das Haus der Verdammten
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Winchester - Das Haus der Verdammten
Helen Mirren spielt die Hauptrolle in diesem Horrorfilm, der auf wahren Tatsachen beruht: Das immense Anwesen der Sarah Winchester ist ein gewaltiges Labyrinth aus Gängen, Treppen und endlosen Räumen. Die Hausherrin glaubt, dass die Seelen der durch Waffengewalt verstorbenen Menschen das Haus heimsuchen. Die Architektur soll die Geister verwirren und die Bewohner vor dem Schlimmsten bewahren.
Genre:Horror, Thriller, Biografie, Drama, Fantasie
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Splendid Film GmbH