Winnetou I
97 Min.Ab 6
97 Min.Ab 6
Winnetou I
Trotz gegenteiliger Abmachung wird die Bahnlinie Great Western Railroads quer durch das Apachen-Gebiet gelegt. Hinter alledem steckt der Bandit Santer. Um den Gauner von seinem Plan abzubringen und die Indianer zu versöhnen, wird Old Shatterhand von der Eisenbahngesellschaft abgesandt. Als bei einem Angriff der Apachen ausgerechnet ihr Häuptling Winnetou gefangen genommen wird, kann Old Shatterhand ihn befreien. Allerdings hat er mit Santer nicht so leichtes Spiel ...
Genre:Western, Abenteuer
Produktion:DE, 1963
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG