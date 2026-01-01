Winter Ridge - Eiskalte Jagd

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Als der aufstrebende Polizist Ryan Barnes (Matt Hookings) am Abend seines Geburtstages nach Hause kommt, erfährt er, dass seine Frau in einen verheerenden Autounfall verwickelt war. Sieben Monate später liegt sie noch immer im Koma und Barnes, der sich mit ihrem Zustand nicht abfinden kann und fast zerbricht, stürzt sich in die Jagd nach einem Serienmörder. Ein Killer, der es offenbar auf ältere Menschen abgesehen hat...

Genre:
Thriller
Produktion:
GB, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
