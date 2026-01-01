Winter War - Kampf um die Ardennen
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
Winter War - Kampf um die Ardennen
Während der berüchtigten Schlacht in den Ardennen zieht US-Lieutenant Cappa seine letzten Ressourcen zusammen. Um jeden Preis muss er die schnell vorrückende Wehrmacht aufhalten, da diese sich einem überlebenswichtigen US-Depot mit Benzin, Munition und Lebensmitteln nähert. Gefahr droht auch aus den eigenen Reihen. Der rücksichtslose Lt. Sheppard verfolgt seine ganz eigenen Pläne mit dem Depot.
Genre:Drama, Krieg
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film