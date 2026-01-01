Winzige Welten - Faszination Modellbau
47 Min.Ab 6
47 Min.Ab 6
Winzige Welten - Faszination Modellbau
Schrauben, Kleben, Löten: Die Wirklichkeit im Miniformat nachzubilden ist längst nicht mehr nur für kleine Kinder interessant. Die Reportage zeigt Menschen, deren Leidenschaft Modellbau ist. In seiner Werkstatt bastelt Modellautobauer Rainer S. Miniflitzer: vom originalgetreuen Renner bis zum ausgefallenen Fantasiemodell - natürlich zu 100 Prozent in Handarbeit und ohne Fertigbausätze. Und in Berlin-Mitte können Modellbaubegeisterte die Hauptstadt auf 3.000 qm bestaunen.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6