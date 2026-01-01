Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Wir

Wir

113 Min.Ab 16
ProSieben FUN113 Min.Ab 16
Joyn+
ProSieben FUN
Wir

Wir

Jordan Peele inszeniert einen sozialkritischen Horror-Thriller mit Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o in der Hauptrolle: Bereits als Kind hatte Adelaide Wilson ein verstörendes Erlebnis in einem Spiegellabyrinth in Santa Cruz. Als sie nun, rund dreißig Jahre später, mit ihrer Familie an den Ort zurückkehrt, überkommt sie ein ungutes Gefühl und sie möchte sofort wieder abreisen. Doch da stehen bereits stumme Doppelgänger der Wilsons in deren Auffahrt und wollen sie töten.

Genre:
Horror, Thriller
Produktion:
US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH