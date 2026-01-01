Wir gehören nicht hierher
Wir gehören nicht hierher
Jede Familie trägt ihre Geheimnisse – doch bei den Greens sind sie dunkler, als es zunächst scheint. Als Max Green plötzlich spurlos verschwindet, wird das fragile Gleichgewicht der Familie zerstört. Seine Mutter und seine drei Schwestern bleiben ratlos zurück, entschlossen herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Während sie sich durch Erinnerungen, widersprüchliche Hinweise und alte Wunden kämpfen, treten verborgene Wahrheiten ans Licht, die lange Zeit im Schatten lagen. Stück für Stück offenbart sich eine Vergangenheit, die von Schweigen, Schuld und verdrängten Ereignissen geprägt ist. Doch je tiefer die Familie gräbt, desto deutlicher wird, dass Max’ Verschwinden kein isoliertes Ereignis ist – vielmehr hängt es mit einem Netz aus Geheimnissen zusammen, das alle Familienmitglieder betrifft. Misstrauen wächst, Beziehungen geraten ins Wanken, und die Frage steht im Raum: Wie gut kennt man die Menschen, die einem am nächsten stehen?