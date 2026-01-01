Wir sind das Volk - Liebe kennt keine Grenzen
Wir sind das Volk - Liebe kennt keine Grenzen
Ostberlin 1983: Familie Schell zerbricht, als Andreas Wagner die riskante Flucht in den Westen wagt. Zurück bleiben seine schwangere Freundin Katja und ihr Bruder Micha – mit Angst, Wut und der Hoffnung auf ein Wiedersehen. Jahre vergehen, in denen das Leben weitergeht, aber die Trennung alles überschattet. Katja zieht ihr Kind allein groß, Micha versucht sich anzupassen, während die politische Enge der DDR stärker spürbar wird. Als Ende der 1980er‑Jahre Proteste, Ausreiseanträge und neue Möglichkeiten aufkeimen, wächst Katjas Entschlossenheit. Sie will nicht länger warten und plant eine gefährliche Flucht über Ungarn, getrieben von Liebe und dem Wunsch nach Selbstbestimmung. Gleichzeitig geraten auch andere Lebenswege in Bewegung, Loyalitäten werden geprüft, Ängste neu definiert. Der Spielfilm verbindet intime Schicksale mit den großen Ereignissen des Herbstes 1989. Er zeigt, wie politische Grenzen Familien entzweiten – und wie Mut, Liebe und Hoffnung sie schließlich überwinden.