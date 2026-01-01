"Wir werden abstürzen!" | Aircrash Confidential
45 Min.Ab 12
Am 12. Dezember 1985 hebt Arrow-Air-Flug 1285 vom kanadischen Gander International Airport in Richtung USA ab. An Bord sind US-Soldaten, die von einer Friedensmission in Ägypten zurückkehren. Kurz nach dem Start kommt es zu einem tragischen Absturz, bei dem alle 256 Insassen ums Leben kommen. Die Ursache wird auf falsche Gewichtsberechnungen und vereiste Tragflächen zurückgeführt, doch viele Fragen bleiben offen, darunter die Möglichkeit eines Terroranschlags. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.
