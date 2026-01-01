Witchtrap - Ein Geisterhaus wird zur Todesfalle
90 Min.Ab 18
90 Min.Ab 18
Witchtrap - Ein Geisterhaus wird zur Todesfalle
Seit Jahren wird das Lauter-Haus von seltsamen und gewalttätigen Vorkommnissen heimgesucht. Ungeklärte Todesfälle und scheinbar übernatürliche Aktivitäten haben alle potenziellen Mieter und Käufer abgeschreckt. Nun wollen die Erben daraus ein Bed & Breakfast machen. Doch vorher soll ein Team aus paranormalen Experten mit einem speziellen Gerät die bösen Geister zu fangen. Mit fatalen Folgen.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Tiberius Film