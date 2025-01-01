Wo der rote Farn wächst - Where the Red Fern grows
85 Min.Ab 6
85 Min.Ab 6
Wo der rote Farn wächst - Where the Red Fern grows
Der 10-jährige Billy wünscht sich nichts mehr als eigene Jagdhunde. Die Familie ist arm, doch nach zwei langen Jahren harter Arbeit spart er genug Geld, um sich ein Paar Redbone Welpen zu kaufen. Bald trainiert Billy "Old Dan" und "Little Ann" zu den besten Jagdhunden im Tal. Doch Billys Glück nimmt bald eine dramatische Wendung, als ein Unwetter ausbricht, und sein Großvater spurlos verschwindet.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tiberius Film