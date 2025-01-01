Wo Du zu hause bist - Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um voranzukommen
86 Min.Ab 0
Nachdem ihr Mann wegen Betrugs an der Wall Street inhaftiert worden ist, verlässt Faith ihr luxuriöses Leben und kehrt zu ihrem Vater und ihre Schwester zurück, die im ländlichen North Carolina leben. Als bei ihrem Vater ein Gehirntumor diagnostiziert wird, muss Faith sich entscheiden, wo sie wirklich hingehört. Zu dem Luxusleben in der Stadt und ihrem Ehemann oder auf das Land, wo sie ihre Familie hat und Werte und Liebe findet, die in ihrem Leben gefehlt haben.
Genre:Drama, Romanze
Altersfreigabe:
0
